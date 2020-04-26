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هلال عسير يستنفر طاقاته وإمكانته لمواجهة كورونا
اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لتي تتطلبها الظروف الحالية
متابعات الخليج 365 - عسير
استنفر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، وطواقمه الطبية والإسعافية التي في حالة استعداد وجاهزية تامة، للتعامل مع أي حالات إسعافية أو مرضية تستوجب تقديم الخدمة الإسعافية ونقلها إلى المستشفيات ومراكز العلاج.
وجندت الهيئة طاقاتها وإمكاناتها للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) وفق البروتوكولات المعتمدة لدى الهيئة، وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل تحرك الفرق وحتى نهاية البلاغ مرورًا بتعقيم سيارات الإسعاف وتجهيزها لبلاغ آخر.
وعلى صعيد آخر، اتخذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير عددًا من الإجراءات والتدابير التي تتطلبها ظروف المرحلة الحالية، وذلك بتأجيل الإجازات لكافة المسعفين والفرق الميدانية، وتفعيل العمل التطوعي للمسعفين لتشكيل فرق إسعافية خارج أوقات عملهم لدعم المراكز الإسعافية التي يكثر عليها طلب الخدمة الإسعافية، بالإضافة إلى دعم غرفة العمليات والتحكم بالمنطقة إلى عدد من متطوعي الهيئة يعملون خارج وقت أعمالهم الأساسية.
وقدم المدير العام الشكر إلى منسوبي المنطقة على تفانيهم وتطوعهم الإنساني الذي يصب في مصلحة الفرد والمجتمع.
وأهابت هيئة الهلال الأحمر بالمواطن والمقيم اتباع التعليمات والإرشادات التي تعلن من الجهات الصحية بين حين وآخر، ولعل أهمها اتخاذ التدابير الوقائية الشخصية والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة الملحة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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