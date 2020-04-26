وزير الخزانة الأمريكي: الاقتصاد سيتعافى خلال الربع الثالث من العام

2020-04-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، اليوم الأحد: إن البيت الأبيض يدرس منح قروض لشركات القطاع النفطي المتضررة مباشرة جراء هبوط أسعار النفط، مؤكدًا أن الاقتصاد سيتعافى خلال الربع الثالث من العام.

وقال منوتشن لشبكة “فوكس نيوز”: إن إقراض شركات الطاقة خيار ندرسه عن كثب، مؤكدًا في المقابل أن الإدارة الأمريكية لن تقوم بـ”أي عملية إنقاذ مالي يستفيد منها المساهمون”.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، أنه طلب من إدارته وضع خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط.

وأدت تدابير الحجر المنزلي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى شلل قطاع النقل والمصانع في أغلب أنحاء العالم؛ ما أدى إلى انهيار الطلب على الطاقة.

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وكان منوتشن قد أعلن خلال مؤتمر صحافي الجمعة ردًّا على سؤال حول إمكانية أن تستحوذ الحكومة الأمريكية على حصص في شركات قطاع الطاقة لقاء منحها مساعدات مالية، أن هذا من الخيارات المطروحة.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن الاقتصاد الأمريكي “سيتعافى بشكل جيد في يوليو وأغسطس وسبتمبر” بعد استئناف نشاطه تدريجيًّا خلال “مايو ويونيو”.

وقدّر مكتب الموازنة في الكونجرس أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي سيتراجع بنحو 12% خلال الربع الثاني قبل أن ينتعش بـ5.4% خلال الربع الثالث. وفي مجمل العام، توقع المكتب انكماشًا بـ5.6% يليه انتعاش بـ2.8% خلال 2021.

وأكد المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب، كيفن هاسيت، أنه يمكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بين 15 و20% خلال الربع الثاني. وقال في تصريح لتلفزيون “سي بي سي”: إن هذه الأزمة تمثل الصدمة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 “فقدنا 8.7 مليون وظيفة… حاليًّا نخسر هذا العدد من الوظائف كل عشرة أيام”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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