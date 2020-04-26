تجميد حسابات الملياردير الهندي شيتي في الإمارات

2020-04-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

وجه مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الدولة، للبحث عن جميع الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة “إن إم سي” للرعاية الصحية، وتجميدها.

وشملت تعليمات المصرف المركزي حسابات عائلة “شيتي” إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة.

وأدرج المركزي أيضًا العديد من الشركات المرتبطة برجل الأعمال الهندي على القائمة السوداء جنبًا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعددًا من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

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وكشفت “إن إم سي” مؤخرًا عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وفي التاسع من إبريل الجاري، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على “إن إم سي”، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبو ظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.

وقال بي آر شيتي، الذي يواجه اتهامات جنائية، في تصريحات صحافية: إنه ينوي العودة إلى الإمارات بمجرد فتح الرحلات وانتهاء القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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