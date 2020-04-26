جولات مكثفة لمراقبة المحلات والمطاعم في رجال ألمع

2020-04-26

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع ممثلة في فرق الرقابة الصحية جولة رقابية على العديد من المحلات المتعلقة بالصحة العامة في المحافظة ضمن جملة من الجولات التفتيشية على المحلات والمطاعم والمنشآت حيث أسفرت هذه الجولة عن إغلاق أحد المطاعم ومصادرة كمية من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جهته أكد رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع”، أن هذه الجولات تتم بصورة مستمرة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية من أصحاب المحلات وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

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وأضاف أن البلدية قامت منذ بداية شهر رمضان بعدد 76 جولة على المحلات التجارية والمطاعم، حيث أسفرت هذه الجولات عن إغلاق لأحد المطاعم لثبوت العديد من المخالفات البلدية، إضافة إلى مصادرة كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي بلغت كميتها 47 كيلوجرامًا.

كما أسفرت الجولات عن رصد عدد 33 مخالفة وتوجيه الإنذار لعدد 15 منشأة، مشددًا على أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية، وأنها لن تتهاون مع أي مخالف يستهين بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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