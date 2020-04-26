الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء عقوبة الإعدام عن هؤلاء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 أبريل 2020 11:24 مساءً - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا اليوم الأحد، بإلغاء عقوبة الإعدام على القُصَر.

وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، عن صدور الأمر الملكي بإلغاء إعدام القصر، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث.

وقالت الهيئة عبر حسابها باللغة الإنجليزية عبر موقع “تويتر: “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”.

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وأول أمس قررت المملكة العربية السعودية إلغاء عقوبة الجلد المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، واستبدالها بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، وذلك في العقوبات التعزيرية.

وحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن مصادر مطلعة، أكدت صدور توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.

وأوضحت المصادر- حسب الصحيفة-، أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.

وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قراراً بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.