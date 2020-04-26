“أمانة الرياض” تضع 13 شرطاً لإعادة فتح المولات .. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 أبريل 2020 11:24 مساءً - وضعت أمانة منطقة الرياض 13 اشتراطًا لإعادة النشاط التجاري بطريقة آمنة للأسواق التجارية (المولات) ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واشترطت الأمانة على المولات غلق كافة أماكن الترفيه ومناطق الألعاب، وعدم السماح باصطحاب الأطفال، وتوفير وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة.

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وألزمت المولات بإزالة جميع الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافٍ عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من التزام المرتادين بارتداء الكمامات.

كما ألزمت الأسواق التجارية بالتعقيم الدوري لكامل المنشأة كل 24 ساعة، وتخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن وتنفيذ جولات مستمرة للتحقق من الالتزام التام، ومنع خدمة إيقاف السيارات، والاعتماد على السلالم الكهربائية أو الدرج وفي حال عدم توفرها يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

وكان خادم الحرمين الشريفين وجه أمس برفع منع التجول جزئياً بدءاً من اليوم، والسماح للأسواق التجارية بالعمل بدءاً من يوم الأربعاء المقبل مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.