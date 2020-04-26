، طب جامعة جازان تطلق مبادرة "اسألني" عبر 28 عيادة افتراضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتقديم خدمات استشارية وتوعوية وطبية للمواطنين والمقيمين

أطلقت كلية الطب بجامعة جازان مساء اليوم الأحد مبادرتها المجتمعية (اسألني)، وهي مبادرة توفر عيادات تخصصية عن بعد، طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك لتقديم خدمات استشارية وتوعوية وطبية للمواطنين والمقيمين.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور بن محمد مكين أن مبادرة "اسألني" تأتي ضمن جهود كلية الطب لتعزيز مفهوم المسؤولية وتضافر الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا، مضيفًا أن المبادرة تضم عيادات في طب الأسرة، وطب الأطفال، والطب النفسي، وطب العيون، والطب الباطني، وجراحة العظام، والمسالك والنساء والولادة وغيرها من العيادات.

وأشار "مكين" إلى أن الخدمات الطبية الاستشارية تتم عبر ٢٨ عيادة تخصصية، يعمل بها 23 طبيبًا استشاريًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وذلك عبر التقنية الافتراضية.

وقدم الدكتور مكين شكره لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني على دعمه للمبادرة انطلاقًا من جهود الجامعة في مساندة ودعم جهود وزارة الصحة ضمن الحملة الوطنية (كلنا مسؤول) لمكافحة جائحة كورونا.