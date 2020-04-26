، طب جامعة جازان تطلق مبادرة "اسألني" عبر 28 عيادة افتراضية ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أطلقت كلية الطب بجامعة جازان مساء اليوم الأحد مبادرتها المجتمعية (اسألني)، وهي مبادرة توفر عيادات تخصصية عن بعد، طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك لتقديم خدمات استشارية وتوعوية وطبية للمواطنين والمقيمين.
وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور بن محمد مكين أن مبادرة "اسألني" تأتي ضمن جهود كلية الطب لتعزيز مفهوم المسؤولية وتضافر الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا، مضيفًا أن المبادرة تضم عيادات في طب الأسرة، وطب الأطفال، والطب النفسي، وطب العيون، والطب الباطني، وجراحة العظام، والمسالك والنساء والولادة وغيرها من العيادات.
وأشار "مكين" إلى أن الخدمات الطبية الاستشارية تتم عبر ٢٨ عيادة تخصصية، يعمل بها 23 طبيبًا استشاريًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وذلك عبر التقنية الافتراضية.
وقدم الدكتور مكين شكره لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني على دعمه للمبادرة انطلاقًا من جهود الجامعة في مساندة ودعم جهود وزارة الصحة ضمن الحملة الوطنية (كلنا مسؤول) لمكافحة جائحة كورونا.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 11:54 PM
لتقديم خدمات استشارية وتوعوية وطبية للمواطنين والمقيمينطب جامعة جازان تطلق مبادرة "اسألني" عبر 28 عيادة افتراضية
أطلقت كلية الطب بجامعة جازان مساء اليوم الأحد مبادرتها المجتمعية (اسألني)، وهي مبادرة توفر عيادات تخصصية عن بعد، طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك لتقديم خدمات استشارية وتوعوية وطبية للمواطنين والمقيمين.
وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور بن محمد مكين أن مبادرة "اسألني" تأتي ضمن جهود كلية الطب لتعزيز مفهوم المسؤولية وتضافر الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا، مضيفًا أن المبادرة تضم عيادات في طب الأسرة، وطب الأطفال، والطب النفسي، وطب العيون، والطب الباطني، وجراحة العظام، والمسالك والنساء والولادة وغيرها من العيادات.
وأشار "مكين" إلى أن الخدمات الطبية الاستشارية تتم عبر ٢٨ عيادة تخصصية، يعمل بها 23 طبيبًا استشاريًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وذلك عبر التقنية الافتراضية.
وقدم الدكتور مكين شكره لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني على دعمه للمبادرة انطلاقًا من جهود الجامعة في مساندة ودعم جهود وزارة الصحة ضمن الحملة الوطنية (كلنا مسؤول) لمكافحة جائحة كورونا.
، طب جامعة جازان تطلق مبادرة "اسألني" عبر 28 عيادة افتراضية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طب جامعة جازان تطلق مبادرة "اسألني" عبر 28 عيادة افتراضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.