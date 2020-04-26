، العطاء المجتمعي عبر "جود الإسكان" يُسهم في توفير مساكن ودعم الإيجار لـ62 أسرة في يوم واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - محققةً أعلى معدلات تبرع يومي

حققت منصة "جود الإسكان" التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، أعلى معدل تبرع لها، مما أسهم في توفير مساكن لنحو 10 أسر محتاجة إلى السكن خلال يوم واحد ضمن مبادرة (#كليومبيت) التي أطلقتها المنصة، وهو أعلى رقم تحققه المنصة من الأفراد، كما شمل الدعم سداد الإيجارات لنحو 52 أسرة.

وتمكنت المنصة منذ تأسيسها قبل عام من خدمة أكثر من 6115 أسرة، وتقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن عدة مسارات، إذ تهدف "منصة جود" إلى تفعيل الدور الاجتماعي عبر تقديم نموذج للتكافل الاجتماعي من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية تحقق الحوكمة والشفافية والدقة والاحترافية واستدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة.

وتعمل "جود الإسكان" على توفير المسكن للأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية، على أن يكون عقد الإيجار مسجلاً في الشبكة الإلكترونية لخدمات "الإيجار"، وصدر بحقه حكم تنفيذي وأصبح عاجزًا عن الوفاء بمبلغ الإيجار.

وتتمتع المنصة بمزايا عدة خصوصًا فيما يتعلق بعملها الإلكتروني بشكل كامل، إذ يتم التأكد من صحة بيانات الأسر الأشد حاجة من خلال الربط مع عدد من القطاعات الرسمية، وذلك لضمان وصول الدعم للفئة المستحقة بكل يسر وسهولة، بعد التحقق من الاحتياج ميدانيًا من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر المنصة والتحقق من الاحتياج إلكترونيًا من خلال التكامل مع عددٍ من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ضعف القدرة المادية ليتم بعد ذلك إعلان الاحتياج للمساهمين عبر المنصة.

يُذكر أن منصة "جود الإسكان" حظيت بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وكذلك من عددٍ من الشركات والمؤسسات الوطنية، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

ويمكن زيارة منصة جود الإسكان من خلال الرابط joodeskan.org.sa للاطلاع على المستجدات أو لمعرفة طرق المساهمة وغيرها.جود الإسكان الإسكان التنموي الأهلية