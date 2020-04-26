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ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تخطت، اليوم الأحد، حاجز المليون إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 55 ألف وفاة، حيث تعد أمريكا أكثر الدول في عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 11:47 PM
بلغ عدد الوفيات حسب آخر الإحصائيات أكثر من 55 ألف حالة"واشنطن بوست": إصابات كورونا في أمريكا تتخطى المليون حالة
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تخطت، اليوم الأحد، حاجز المليون إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 55 ألف وفاة، حيث تعد أمريكا أكثر الدول في عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.
، "واشنطن بوست": إصابات كورونا في أمريكا تتخطى المليون حالة ،
المصدر : الخليج 365
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