“الشوون الإسلامية” تكشف عن تعميم فتح المساجد للصلاة

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كشفت وزارة الشوون الإسلامية حقيقة صدور تعميم فتح المساجد خلال الأيام القليلة المقبلة ، حيث أفادت أنه لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا، وعمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.

سائلين الله أن يعجل بزوال هذا الوباء.





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