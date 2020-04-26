بالأسماء.. ترقية 467 موظفًا وموظفة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

صدرت موافقة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري على ترقية 467 موظفًا وموظفة في الجامعة للمراتب من العاشرة فما دون.

وثمن العامري ما تلقاه الجامعة من دعم وتوجيه من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين اللذين لم يدخرا جهدًا في سبيل دعم الجامعة بكل ما تحتاج من أجل تحقيق رسالتها النبيلة وأهدافها العظيمة التي أنشئت من أجلها، ودعم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وهنأ مدير الجامعة من تمت ترقيتهم من الموظفين والموظفات، وتم نشر أسمائهم على موقع الجامعة الإلكتروني من هنـــــا ، وأوصاهم بتقوى الله- عز وجل- وبذل قصارى جهدهم في أداء الأمانة المناطة بهم والحرص على التعاون مع زملائهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة خدمةً للدين ثم الوطن وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

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