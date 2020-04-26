رابع أيام رمضان.. الفرصة مهيأة للسحب الرعدية الممطرة على 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين (رابع أيام الشهر الكريم)؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على 5 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ولفتت الهيئة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك ، الجوف، وكذلك على مرتفعات جازان ونجران وعسير).

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية؛ بسرعة 16-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما الموج فمن متوسط إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

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