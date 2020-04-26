«الشؤون الإسلامية»: موعد عودة صلاة الجماعة بالمساجد لم يُحدد.. وقرار التعليق لا يزال ساريًا

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه لم يُحدد تاريخ معين للعودة لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، لافتةً إلى أنه لا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الوزارة: «تنويه.. لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا».

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا؛ تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.

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