أكدت أن عمليات التعقيم والصيانة ضمن احترازات الوزارة
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه لم يُحدد تاريخ معين للعودة لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، لافتةً إلى أنه لا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الوزارة: «تنويه.. لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا».
وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا؛ تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون الإسلامية»: موعد عودة صلاة الجماعة بالمساجد لم يُحدد.. وقرار التعليق لا يزال ساريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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