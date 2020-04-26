أمانة جدة تطلق دليل المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي

واصلت أمانة محافظة جدة إطلاق منظومة مبادراتها ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حمايةً للمواطنين والمقيمين من انتقال العدوى، ومنها إطلاق خدمة دليل "المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي"؛ وذلك تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، بتسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى السكان بكل يسر ودون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

ويُمكِّن الدليل من معرفة المحال التي تقدم خدمات التوصيل المنزلي في نطاق الحي، عبر الرابط: https://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/DeliveryService/view/index.php؛ حيث سبق أن أطلقت الأمانة خدمة تقسم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، والتي سبق تفعيلها في وقت سابق عبر "خرائط Google"، وتوزعها على نطاق 19 بلدية فرعية لتسهيل معرفة المحال والمطاعم المتوافرة في كل نطاق، خاصةً خلال شهر رمضان؛ وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة لخدمة السكان.

وتُعَد الخدمات الأساسية على خرائط Google التي فعلتها الأمانة خلال الظروف الاستثنائية الراهنة، بمنزلة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان، من التموينات والصيدليات ومحال بيع الغاز وتعبئة المياه وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.

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