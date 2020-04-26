«الضمان الصحي» يعتمد وثيقة تطعيم الأطفال من خلال الرعاية المنزلية.. لمدة 90 يومًا

أعلن «مجلس الضمان الصحي»، اليوم الأحد، عن اعتماد وثيقة تطعيم الأطفال من خلال الرعاية المنزلية، وذلك لمدة 90 يومًا.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أفاد المجلس، أن هذا الاعتماد يأتي إلحاقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية واستكمالًا للجهود التي تبذلها كل القطاعات لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وفي بيان له، أوضح المجلس أن الوثيقة الموحدة تغطي خدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية لمدة 90 يومًا، اعتبارًا من تاريخ التعميم هذا، وذلك وفق المعايير التالية:

على شركات التأمين الصحي المؤهلة توفير خدمة تطعيمات الأطفال من خلال مقدمي خدمة معتمدين من المجلس ضمن الشبكة الطبية للمؤمن عليهم.

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على مقدمي الخدمة الالتزام بمعايير وإجراءات سلامة المرضى ومكافحة العدوى المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية.

على شركات التأمين ومقدمي الخدمة حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم، وحثهم على الحصول على تطعيمات الأطفال اللازمة والمعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المجلس على كل شركات التأمين ومقدمي الخدمة بضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لتوعية عملائها بهذه الإجراءات.

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