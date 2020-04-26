بالصور.. جمعية كهاتين بالطائف تسعد أيتامها على مرحلتين بـ"أطعمهم من طعامك"

تعمل جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمحافظة الطائف على نشر السعادة والبهجة بين أسر الأيتام بمحافظة الطائف والقرى التابعة لها؛ حيث امتدت يد العون إلى شقصان وقيا وعشيرة والمحاني وأبو راكة وميسان وحداد ورضوان والقرى الأخرى المجاورة للمحافظة شمالًا وجنوبًا؛ وذلك عبر حملة "أطعمهم من طعامك" التي انتهت مرحلتها الأولى بنهاية شهر شعبان وكانت ضمن حملة "برًّا بمكة".

ووزَّعت الجمعية خلال المرحلة الأولى سلالًا غذائية تنوعت محتوياتها واشتملت على 24 صنفًا من الغذاء وأكثر من 10 أطنان من التمور، وقد روعي اختيار أصناف السلال بعناية حتى تناسب جميع الأعمار وجميع الأسر.

وفي شهر رمضان المبارك، تسعى الجمعية إلى انطلاق المرحلة الثانية من المشروع للوصول إلى كافة الأسر حتى منازلهم، وتلبية احتياجاتهم الغذائية والاجتماعية والصحية من خلال فريق عمل يعمل على مدار اليوم.

وأكد مناحي الغرمول نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية أن الجمعية تسعى من خلال برامجها إلى توفير الحياة الكريمة لليتيم وأسرته، وأن الجمعية ترعى ما يزيد عن 2000 أسرة داخل الطائف والمناطق المجاورة لها؛ حيث بلغ عدد الأيتام بالجمعية 5200 يتيم ويتيمة تقدم لهم الجمعية العناية من خلال العديد من البرامج الاجتماعية والثقافية والإغاثية والتعليمية والصحية.

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يُذكَر أن جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بالطائف تقدم دورًا وطنيًّا وإنسانيًّا بارزًا في ظل ظروف الحظر بتلبية احتياج الأسر وشعارهم "خليك بالبيت وخدماتنا توصلك"، في أي وقت ومكان، ملتزمين في ذلك بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتناسب مع الظروف الراهنة.

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