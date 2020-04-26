بدون احتساب البيانات.. تعرف على طريقة استخدام تطبيق «موعد» مجانًا

أعلنت وزارة الصحة أن خدمة تطبيق موعد أصبحت مجانية بدون احتساب البيانات من أجل صحة المواطنين والمقيمين، خاصة بعدما أسهم التطبيق في اكتشاف نحو 268 مصابًا بكرورنا عن طريق خدمة التقييم الذاتي.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد متاحة مجانًا للمواطنين والمقيمين.

وخلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أمس السبت، كشف المتحدث الاعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن استفادة 600 ألف شخص من تطبيق موعد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه تم اكتشاف 268 حالة مصابة بفيروس كورونا عن طريق التقييم الذاتي في تطبيق موعد، مشيرًا إلى أن أكثر من 15 ألف كشف تبين أن لديهم احتمالات عالية للإصابة بالفيروس، فتواصلت معهم وزارة الصحة، ومن خلال الكشف المخبري اتضح إصابة 268 حالة بالفيروس.

خطوات استخدام تطبيق موعد فيما يخص فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة أوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّه يمكن للمواطنين اتباع الخطوات لمعرفة التوجيه السليم فيما يخص كورونا من خلال خمس خطوات عبر تطبيق موعد.

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تتمثل هذه الخطوات- وفقًا لوزارة الصحة- في التسجيل في تطبيق موعد، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بأبشر، ثم الضغط على الاستبيان، ثم إدخال البيانات المطلوبة، ثم تعبئة الاستبيان، وأخيرًا استلام التوجيه.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد عن تسجيل1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع مجمل الإصابات إلى 17522 وبلغ إجمالي حالات التعافي 2357، فيما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 139.

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