فجر الإثنين.. الزعاق يؤكد عودة البرد الطارئ على هذه المناطق

أكد الراصد الجوي خالد الزعاق، أن أهالي الشمال يحسون بعودة البرد المعتد، فجر غد الإثنين.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، غرد الزعاق، قائلًا: فجر يوم غدٍ الإثنين، سيحس أهل الشمال بعودة البرد المعتاد على كل من (طريف، عرعر، رفحاء)، ويمتد ذلك الإحساس إلى الجوف.

ولفت الزعاق، إلى أن هذا البرد طارئ ولن يدوم طويلًا.

في السياق ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، لافتة إلى نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

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وأشارت الهيئة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك ، الجوف، وكذلك على مرتفعات جازان ونجران وعسير).

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