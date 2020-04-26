"الحبوب" تجدد دعوتها للشركات السعودية المستثمرة في الخارج للتأهيل في الدعوات التي يتم طرحها

جددت المؤسسة العامة للحبوب دعوتها للمستثمرين السعوديين المؤهلين في الخارج، للتأهيل للدعوات الخاصة التي يتم طرحها للمستثمرين لشراء 10% من احتياجات المملكة السنوية من القمح.

وأفادت "الحبوب" بأن ضوابط قبول الشركات السعودية المستثمرة في الخارج تتمثل في أن يكون المستثمر أو الشركة مسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن تكون الشركة سعودية. ويجوز قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي في تلك الدول على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي عن 51%، وأن يكون القمح منتجًا من مزارع في الخارج لصالح الشركة، بالإضافة إلى أن يكون المنتج مطابقًا لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب، وألا تقل كمية القمح المنتج عن 5000 طن في الدولة الواحدة، ويحق لصغار المنتجين الاندماج للوصول إلى الكمية المحددة.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة التواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وأكدت أن طرح هذه الدعوات يأتي في إطار توجه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعمًا للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

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يذكر أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثل أحد البرامج الإستراتيجية للأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج.

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