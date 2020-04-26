دعت إلى إتباع تعليماتها فقط..
حذّرت قنصلية المملكة في سيدني، اليوم الأحد، المواطنين من التجاوب مع رسائل مجهولة تروِّج لمواعيد متعلقة بسفرهم.
وفي بيان لها، دعت القنصلية المواطنين إلى إتباع التعليمات الصادرة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الرسائل المجهولة.
اقرأ أيضًا:
«الجوازات» توضح إمكانية تمديد تأشيرات المنتهية للعالقين في الخارج
كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية المملكة في سيدني تحذر المواطنين من رسائل السفر المجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.