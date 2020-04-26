قنصلية المملكة في سيدني تحذر المواطنين من رسائل السفر المجهولة

حذّرت قنصلية المملكة في سيدني، اليوم الأحد، المواطنين من التجاوب مع رسائل مجهولة تروِّج لمواعيد متعلقة بسفرهم.

وفي بيان لها، دعت القنصلية المواطنين إلى إتباع التعليمات الصادرة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الرسائل المجهولة.

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