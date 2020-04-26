91 ألف جلسة فصل افتراضي لطلاب جامعة نجران

وشهدت الخدمات التي قدمتها العمادة أرقاماً قياسية حيث إن عدد الشعب الدراسية بالجامعة بلغ 5594 تم خلالها إنشاء 91653 جلسة فصل افتراضي، وبلغت المدة الإجمالية لجميع الجلسات 44940 فيما شهد الحضور في جميع الجلسات 339678 وعدد الحاضرين الفرديين 240409 ووصل أكبر عدد من الجلسات المتزامنة إلى 2794.
كما بلغ أكبر عدد للمستخدمين 18080 وعدد التقييمات 216738 وسجلت لوحات النقاش 35118 وتجاوز عدد الملفات التي تم استعراضها حاجز 18700000 ملف.
وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب، أن العمادة نفذت 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية ودورات الواجبات ولوحة المناقشة حيث استفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس ونظمت العمادة أيضاً 19 دورة للطلاب والطالبات استفاد منها 1721 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن العمادة بثت 28 مقطعَ فيديو تعليمي لأعضاء هيئة التدريس و11 فيديو للطلاب والطالبات، وبلغ عدد المنشورات والإنفوجرافيك 35 منشوراً، وأكد الدكتور آل رجب أن هذه الإحصائيات تؤكد الحضور المميز من قبل طلاب وطالبات الجامعة للمحاضرات عبر الفصول الافتراضية ونجاح استمرارية العملية التعليمية وفق الخطط التي أعدتها الجامعة، لافتاً إلى تفاعل الطلاب والطالبات خلال المحاضرات والاستفادة التامة من البرامج الإلكترونية المعتمدة لضمان سير العملية التعليمية.
التعليم الإلكتروني بالجامعة
5594 شعبة دراسية
91653 جلسة فصل افتراضي
339678 الحضور
2794 جلسة متزامنة
18080 مستخدما
216738 تقييما
35118 لوحة نقاش
18700000 ملف
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