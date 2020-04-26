إنقاذ وإخلاء 82 شخصا وحالات الغرق تتصدر بـ 26 %

مشكلات صحية
أظهرت البيانات أن حالات الغرق تضمنت 11 حالة إنقاذ لأطفال من عمر شهرين إلى 12 عاما، منها 8 حالات لأطفال سعوديين 4 ذكور ومثلها إناث، وحالتان لطفلين مصريين، وحالة لطفلة أردنية، إضافة إلى 11 حالة أخرى جاءت منها 8 حالات لسعوديين منها مواطنتان، وحالة لمقيمة مصرية ويمني وسوداني، وجاءت عمليات الإنقاذ والإخلاء لأشخاص تعطلَ قاربهم في عرض البحر في المرتبة الثانية بـ18 حالة إنقاذ بنسبة 21.9 % منها 11 حالة لسعوديين و3 حالات بنجلاديشي الجنسية وحالتان من البحرين وحالة لكويتي وهندي، وحلت ثالثاً عمليات الإنقاذ والإخلاء للأشخاص الذين علقت سيارتهم بالرمال بـ16 حالة بنسبة 19.5 %، ثم الذين تعرضوا لوعكة صحية ومشكلات صحية في البحر بـ12 حالة إنقاذ بنسبة 14.6 % منها 5 حالات من أوكرانيا وحالتان من البرازيل ومثلها من بلجيكا وحالة واحدة لكل من بريطاني وفلبيني وهندي.
16 جنسية
بحسب البيانات، فإن عمليات الإنقاذ والإخلاء للأشخاص والتي قام بها حرس الحدود خلال الأشهر الثمانية الماضية جاءت أعلاها خلال ربيع الأول بـ19 حالة في 8 عمليات، ثم شهر صفر بـ15 حالة في 4 عمليات، ثم جمادَى الآخرة بـ12 حالة في 7 عمليات، ووفقاً للبيانات شملت عمليات الإنقاذ والإخلاء 16 جنسية تصدرتها 38 حالة لسعوديين، ثم 11 حالة من باكستان، و6 من الهند.
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