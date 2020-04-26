سكن مؤقت للعمالة في الصناعية الثانية بالدمام

بدأت في المدينة الصناعية الثانية بالدمام أعمال تجهيز إسكان مؤقت لاستقبال العمالة، وذلك بتضافر جهود كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وأمانة المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية، بالتنسيق مع وزارة الصحة. وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف لـ«مدن» قصي العبدالكريم إن الهدف من إنشاء السكن المؤقت هو استضافة المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد وعزلهم لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية، مضيفاً أن السكن يقع على مساحة 10 آلاف م². وأبان العبدالكريم أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تضم منطقة سكنية للعاملين بالمصانع بها 202 مبنى سكني على مساحة مليون م²، وتتسع لما يقارب 25 ألف عامل، موضحاً أنه سيتم نقل العمالة المشتبه بإصابتهم والمخالطين لهم إلى السكن المؤقت، ثم يتم فحصهم من قبل وزارة الصحة حتى تظهر النتائج، وبعدها سيتم عزل الحالات المصابة بالفيروس ونقلها إلى المحجر أو المستشفى المخصص لذلك، مع إعادة الحالات السلبية لمسكنهم. وذكر أنه مع بداية أزمة كورونا بادرت «مدن» بالتنسيق مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية والممارسات الصحية، والبعد عن التجمعات بشكل عام، ووفّرت ما يزيد عن 400 رجل أمن من أجل تنفيذ القرارات والمتابعة على مدار الساعة في كل المدن الصناعية.



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كانت هذه تفاصيل خبر سكن مؤقت للعمالة

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