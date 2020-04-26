2 مليار ريال وفرتها المنصات الإلكترونية للجهات الحكومية

قدر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» أن التوفير في المـصـاريف الحكومية الناتج عن استخدام المنصات والبنية التحتية الوطنية المشتركة وعـن حوكمـة المشـاريع وتبنـي مفاهيـم البنيـة المؤسسـية الوطنيـة مـن قبـل 27 جهـة حكومية، بأكثر من 2 مليــار ريال.

وبحسب تقرير التحول الرقمي الحكومي للعام 2019، فإنه تم من خلال نظام المراسات الحكومية الإلكتروني «مراسـات» خلال العام الميلادي الماضي تنفيذ 13 مليون معاملة إلكترونية لـ 33 جهة حكوميـة مرتبطـة بالمنصـة، وتم توفير أكثر من 39 مليون ساعة عمل، من خلال مبادرة بنـاء نظـــام إلكتروني وطني موحد للمراسلات الحكومية يشمل جميع الجهات الحكومية من أجل إعداد المراسلات والوثائق وتبادلهـا وتتبعها واسـترجاعها تحقيقا لمفهوم حكومة بلا ورق.

تكامــل التجربة

لفت التقرير إلى أن مؤشر نضج الخدمات الحكومية، على أنه أداة تقييــم مســتوى الرقمنــة والتطويــر فـي تقديـم الخدمـات الحكوميـة للجمهـور لتمكيــن التكامــل فــي تقديــم الخدمــات العامــة وتكامــل تجربة المســتخدم والمسـاهمة فـي تحقيـق مفهـوم حكومة بلا ورق، حيث بلغت نسبة نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال العام الماضي 81 %، كما تمت مراجعة 3553 خدمة إلكترونية تقدمها الجهات الحكومية، إضافة إلى تقييم النضج الإلكتروني لـ147 جهة.