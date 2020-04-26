برنامج لإدارة الكوارث ولجنة لتطوير الرعاية الأولية

وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ89، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة، على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية، وقيام الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتنفيذ المخرجات الواردة في هذا الإطار، بعد الاعتماد من المقام السامي.

اشتراطات السلامة

وافق المجلس على ما توصلت إليه لجنة دراسة مقترح اشتراطات السلامة الإسعافية في الأماكن والمرافق العامة، والحاجة إلى إعداد مشروع نظام للسلامة الإسعافية، ملزمٍ لجميع الجهات المنظمة أو المرخصة أو المشرفة التي فيها تجمعات بشرية.

واعتمد المجلس أنظمة التصنيف والترميز الموحدة في المجال الطبي بالمملكة، وتحديث واعتماد الإصدارات الجديدة لهذه الأنظمة من المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس، وقيام المركز بإعداد اللوائح التنفيذية التي تُعينه على إلزام شركات تقنية المعلومات ومن في حكمها بالمملكة، بالحصول على الاعتماد والترخيص.

كما تمت الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السكري، وقيام المركز الوطني للسكري التابع للمجلس، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لتنفيذ الأهداف الواردة في الإستراتيجية بعد اعتمادها من المقام السامي، ورفع تقرير سنوي عن نتائج تنفيذ الإستراتيجية في القطاعات.

علاج القاصرين

أقر المجلس إنشاء لجنة وطنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، بحيث تتولى إعداد الخطة التنفيذية لمشروع التوجه الإستراتيجي الوطني للرعاية الصحية الأولية، وفيما يخص علاج القاصرين وفاقدي الأهلية في حالة عدم موافقة أوليائهم على العلاج، فقد قرر المجلس إحالة الموضوع إلى وزارة الصحة لمعالجته في مشروع نظام مزاولة المهن الصحية الذي يُعدّ من قِبل الوزارة.

واطلع المجلس على التحديات التي تواجه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وكذلك على موضوع تحصيل المقابل المالي للخدمات الصحية للمرافق الحكومية لمستفيدي التأمين الصحي الخاص وما تم في هذا الشأن، وقرر قيام القطاعات الصحية بترشيح مدير للمشروع، وذلك للتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لتنفيذ مشروع تكاليف الخدمات الصحية الحكومية.

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قرارات اتخذها المجلس

إعداد مشروع نظام للسلامة الإسعافية

اعتماد أنظمة التصنيف والترميز الموحدة

تحديث واعتماد الإصدارات الجديدة للأنظمة

إلزام شركات تقنية المعلومات بالحصول على الاعتماد والترخيص

إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السكري

لجنة وطنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية