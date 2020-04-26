وثيقة الضمان الصحي تغطي التطعيمات المنزلية للأطفال

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي خدمة تطعيمات الأطفال خلال الرعاية الطبية المنزلية لـ90 يوما، مشيرا إلى أنه أخطر شركات التأمين الصحي المؤهلة، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بذلك، لوضع الأمر موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور التعميم القاضي باعتماد الخدمة.

إجراءات السلامة

أوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها مجلس الضمان الصحي التعاوني، حرصا على حماية صحة المؤمّن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة، خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.

أضاف المعارك: «إنّ المجلس وضع عدة معايير يجب التقيّد بها، إذ ألزم شركات التأمين الصحي المؤهلة بتوفير خدمة تطعيمات الأطفال، خلال مقدمي خدمة معتمدين من المجلس ضمن الشبكة الطبية للمؤمن لهم، كما أوجب على مقدمي الخدمة الالتزام بمعايير وإجراءات سلامة المرضى ومكافحة العدوى المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية بذلك، إضافة إلى عمل شركات التأمين ومقدمي الخدمة على حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم، وحثهم على الحصول على تطعيمات الأطفال اللازمة والمعتمدة من وزارة الصحة.

قنوات التواصل

أهاب المعارك بكل شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين إلى ضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها، لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، كما يتعيّن على مقدمي الخدمة الراغبين في تقديم نشاط الرعاية الطبية المنزلية إشعار الأمانة العامة للمجلس، خلال البريد الإلكتروني [email protected]، ليتسنى للمجلس إدراجهم في البوابة الإلكترونية ضمن قائمة مقدمي الرعاية الطبية المنزلية، وإشعار شركات التأمين بذلك، داعيا المؤمن لهم وجمهور المستفيدين إلى استغلال قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على كل التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى، عبر الرقم الموحد: 920001177، والبوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa، والبريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa، وتطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي:»تويتر، فيسبوك، لينكد إن».

معايير يجب التقيّد بها

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إلزام شركات التأمين الصحي بتوفير التطعيمات

مقدمو الخدمة يتولون العملية ضمن الشبكة الطبية للمؤمن لهم

التزام مقدمي الخدمة بمعايير وإجراءات سلامة المرضى

حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم

حث أولياء الأمور على منح أطفالهم التطعيمات اللازمة