السيول تقطع المحلاة بنجران والأهالي يلجؤون للصهاريج

تسببت سيول منطقة نجران التي خلفتها مياه الأمطار الغزيرة، أول من أمس، في انقطاع مشروع المياه المحلاة عن منازل بعض المواطنين بالمنطقة مما اضطرهم إلى العودة للتعامل مع صهاريج المياه على حسابهم الخاص.

عودة تدريجية

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية المياه بمنطقة نجران فايز علي لسلوم أن عودة الضخ التجريبي للمياه المحلاة للمواطنين سيكون تدريجيا وذلك بعد الجهود المضنية التي بذلها قسم الصيانة والتشغيل بخدمات المياه بمنطقة نجران لإصلاح الخلل الذي نتج بسبب السيول الجارفة التي تدفقت قبل عدة أيام والتي بسببها توقفت مياه التحلية عن الوصول للمواطنين.

متوسطة إلى غزيرة

تشهد منطقة نجران هذه الأيام وللأسبوع الثاني على التوالي هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد على جميع الأحياء والمحافظات.

واكتست جبال قريتي هداده والثويلة باللون الأبيض عقب تساقط زخات البرد والأمطار التي شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وخباش ويدمه ومراكز بئر عسكر وعاطفة والخانق والمندفن والأجزاء المجاورة لها.

ورصد بعض المتابعين من المواطنين أشكال حبة البرد التي تساقطت على منطقة نجران، أمس، في حالة لا تشاهد كثيرا.

وواصلت إدارة الدفاع المدني جهودها في الانتشار على مواقع تجمع السيول في المنطقة، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة وعدم التواجد في مجاري الأودية والسيول.

مدن ومحافظات شملتها الأمطار

Advertisements

مدينة نجران

بدر الجنوب

خباش

يدمة

بئر عسكر

عاطفة

الخانق