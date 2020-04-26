أمانة عسير تستعيد أكثر من مليوني م2 من الأراضي الحكومية

جددت أمانة منطقة عسير التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتعدّين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكانت الأمانة وبلدياتها قد استعادت خلال الأسبوعين الماضيين، نحو 2.151,400 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين، في 19 موقعا مختلفا بالمنطقة. وأكد أمين المنطقة وليد الحميدي، أن الأمانة لن تتهاون مع كل التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح، وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذرا من التعدي على الأراضي الحكومية، لما لها من آثار سالبة، عوضا عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية. كاشفا أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها، حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد، وإقامة منشآت وإحداثات، دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.



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