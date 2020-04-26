20 قضية يشملها العفو الملكي خلال رمضان

الأسلحة والذخائر
علمت «دوت الخليج» أن تعليمات العفو تضمنت نحو 20 قضية يشملها العفو الملكي هذا العام، وهي القضايا غير الكبيرة التي لا تندرج ضمن القضايا الكبرى المصنفة بموجب القرار الوزاري 2000، ومن أبرز تلك القضايا التي تناولها العفو الملكي في بنوده قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وقضايا الأسلحة والذخائر والجرائم المعلوماتية، وجرائم الاعتداء على ما دون النفس وعقوق الوالدين.
قصد الترويج
من أبرز ما تناولته بنود العفو أصحاب القضايا التي تقع داخل السجون ودور التوقيف، بحيث يعفى المحكوم عليه من قضايا المضاربة البسيطة التي لا تتجاوز مدة الشفاء فيها 14 يوما، شريطة انتهاء الحق الخاص، كما يعفى السجين من العقوبة التعزيرية في قضايا شرب المسكرات للمرة الرابعة فما دون، كما يعفى المحكوم عليه في قضايا حيازة المسكرات لقصد الترويج للمرة الأولى من السجن بعد إمضائه ربع المحكومية.
ربع المدة
يضاف إلى القضايا المشمولة بالعفو قضايا الأسلحة والذخائر، حيث حدد المنظم شروط العفو بأن تكون في الحيازة المجردة لسلاح فردي مع ذخيرته دون ترخيص، على ألا تزيد الذخيرة على 20 طلقة، وشمل العفو مخالفات أنظمة الغش التجاري ومكافحة التستر و العلامات التجارية، بحيث يكتفى بتنفيذ ربع المدة ما لم تكن على المحكوم عليه سابقة في هذه القضايا، كما يشترط للاستفادة من العفو الملكي الأمور المالية المتعلقة بتلك القضايا.
وتتفاوت المدة التي يشترط على السجين قضاؤها في السجن للاستفادة من العفو، ففي قضايا القتل شبه العمد اشترط أن يقضي السجين نصف المحكومية، فيما اشترط في غالبية القضايا الأخرى أن يقضي السجين ربع المدة أو ما سيمضيها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الأمر الملكي بالعفو، فيما اقترنت كل القضايا المشمولة بالعفو الملكي انتهاء الحق الخاص، سواء كان بانقضاء المدة أو تنازل المدعي بالحق الخاص، ودفع ما يترتب على تلك القضايا من أمور مالية.
القضايا المشمولة بالعفو
01 الاعتداء على ما دون النفس
02 مخالفة أحكام المرور
03 الجرائم المعلوماتية
04 عقوق الوالدين
05 القضايا غير الأخلاقية
06 السرقات
07 نشل الوثائق السرية
08 نقل مخالفي أنظمة الإقامة
09 مخالفة أحكام نظام السوق
10 المخالفات الشرعية للرقاة
11 القتل شبه العمد
12 القضايا التي تقع داخل السجون
13 المسكرات
14 الأسلحة و الذخائر
15 مخالفات التستر التجاري
16 القضايا غير الكبيرة
17 القات
18 النشل
19 الشيكات بدون رصيد
20 المخدرات والمؤثرات العقلية
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