127 ألف مستفيد من مركز اتصال المظالم

وتلقى المركز خلال العامين الماضيين 127612 مكالمة، استطاع من خلالها تقديم العديد من الخِدْمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات، وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية، وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية، وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.
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