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127 ألف مستفيد من مركز اتصال المظالم

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أسهم مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم منذ إطلاقه عام 1439، في تقديم الخدمات والأعمال التي من شأنها خدمة المستفيدين في إجراءاتهم القضائية، كذلك خدمة منسوبي الديوان في شتى المجالات الوظيفية، وما يتعلق بالأعمال الإدارية الداخلية التي سهّلت إنجازها بوقت وجيز.

وتلقى المركز خلال العامين الماضيين 127612 مكالمة، استطاع من خلالها تقديم العديد من الخِدْمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات، وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية، وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية، وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.


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