الجلعود مسجد تاريخي شمله مشروع ولي العهد بالترميم

يقع مسجد الجلعود التاريخي في البلدة القديمة بمدينة سميراء في منطقة حائل، وهو ضمن مشروع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة.

أقدم المساجد

يعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1175، ويعد من أقدم المساجد بمدينة سميراء، وترجع الأهمية التاريخية له إلى أنه أقدم المساجد بمدينة سميراء التي كانت محطة مشهورة في طريق الحج المكي الكوفي، ويعود تاريخه إلى عام 1175هـ، حيث كانت صلاة الجمعة تقام فيه، ويأتي الناس إليه من المناطق المجاورة للصلاة فيه.

وأُعيد بناء المسجد عام 1347، ويُنسب اسمه إلى عائلة الجلعود، وقد مرّ المسجد بالعديد من الترميمات بعد ذلك، ويقع وسط البلدة القديمة جنوب مدينة سميراء، ويبعد المسجد نحو 120 كم جنوب شرق مدينة حائل.

ويتميز مسجد الجلعود التاريخي ببنائه على الطراز العمراني الخاص بالمنطقة الوسطى، وقد كان بناؤه من الطين والحجر والبلك، والسقف من خشب الأثل وسعف النخيل وهو مغطى من الأعلى بالألواح الحديدية للحماية من مياه الأمطار.

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بعد التطوير

تبلغ مساحة المسجد قبل التطوير (227م2)، ويتسع إلى نحو 80 مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (14.5*5.35م)، وساحة (11.87*4م) تقع بمنتصف المسجد، إضافة إلى خلوة بمساحة (10.75*4.85م) تقع غرب المسجد وهي شبه مهدمة.

وبعد تطويره في وقتنا الحالي، يتكون مسجد الجلعود التاريخي من المسجد والسرحة والخلوة ودورات مياه ومواضئ للرجال، وتبلغ مساحته (250م2)، ويتسع لـ(129) مصليًا.