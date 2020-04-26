طلاب جامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيا



بدأ أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بالجامعة في مختلف الكليات والتخصصات أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، والتي تتم إلكترونيا؛ نتيجة الظروف الاستثنائية؛ بسبب فيروس كورونا المستجد . وأوضح مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، وأن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة والحمد لله، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حرصت على رسم الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب. وأضاف السبيعي أن الجامعة نتيجةً للظروف الراهنة وتحول التعليم عن بُعد قدمت ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد العديد من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك للطلاب والطالبات لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية بكفاءة عالية، كما قدمت الجامعة العديد من البرامج التدريبية لكيفية أداء الاختبارات الإلكترونية، حيث تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، ودورات الواجبات ولوحة المناقشة، وقد استفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، ونظمت العمادة أيضاً 19 دورة للطلاب والطالبات استفاد منها 1721 طالباً وطالبة، مؤكداً حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية. وأفاد المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور يوسف الحازمي، بأن الاختبارات سارت على فترتين، الأولى من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، واختبر فيها 5000 طالب وطالبة، والفترة الثانية من الواحدة ظهراً حتى الثالثة عصراً واختبر بها 3000 طالب وطالبة، بما مجموعه 8000 من عموم الطلبة، إضافة إلى الفترة الثالثة والتي تحوي 1100 طالب وطالبة. يذكر أن الجميع أدوا اختباراتهم خلال الفترتين بكل يسر وسهولة ورضا تام في مواد مختلفة في كافة التخصصات، مع متابعة مستمرة من عمادة تقنية المعلومات، وعمادة التعلم الإلكتروني، تحسباً لحدوث أي خلل فني أو تقني، وبمتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريس، للتواصل مع طلابهم حال حدوث خلل أو مشكلة تقنية، أو استفسار من قبل الطلاب أو الطالبات.

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