أمانة جدة تطلق دليل المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي

واصلت أمانة محافظة جدة تكثيف جهودها الميدانية لخدمة السكان، وتقديم المبادرات التي تساهم في تحقيق التباعد الاجتماعي، ومنها خدمة دليل «المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي» والذي يعد إحدى مبادرات الأمانة لتسهيل وصول الخدمات الأساسية للسكان بكل يسر ودون الحاجة لمغادرة المنزل، ويمكن من خلاله معرفة المحلات التي تقدم خدمات التوصيل المنزلي في نطاق الحي، عبر الرابط: https://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/DeliveryService/view/index.php.

وكانت الأمانة أطلقت خدمة تقسم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، وتفعيلها عبر "خرائط Google" وتوزيعها على نطاق (19) بلدية فرعية لتسهيل معرفة المحال والمطاعم المتوفرة في كل نطاق خاصة خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة لخدمة السكان، خلال الظرف الاستثنائي الراهن، كما تعد خدمة الخدمات الأساسية على خرائط Google التي فعلتها الأمانة بمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان، من التموينات والصيدليات ومحال بيع الغاز وتعبئة المياه وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.