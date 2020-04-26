أمانة جدة تطلق دليل المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي

وكانت الأمانة أطلقت خدمة تقسم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، وتفعيلها عبر "خرائط Google" وتوزيعها على نطاق (19) بلدية فرعية لتسهيل معرفة المحال والمطاعم المتوفرة في كل نطاق خاصة خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة لخدمة السكان، خلال الظرف الاستثنائي الراهن، كما تعد خدمة الخدمات الأساسية على خرائط Google التي فعلتها الأمانة بمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان، من التموينات والصيدليات ومحال بيع الغاز وتعبئة المياه وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.
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