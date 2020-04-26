السعودية اليوم / 260 وفاة إضافية بكورونا في إيطاليا في أدنى حصيلة منذ 14 مارس



روما 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أحصت إيطاليا 260 وفاة إضافية بفيروس

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات حتى الآن 26 ألفًا و644 بحسب ما أعلن الدفاع المدني الإيطالي اليوم.

وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة الإيطالية فرانكو لوكاتيلي: "حققنا نتيجة مهمة جدا، علينا الآن محاولة إبقاء الخطر منخفضا قدر الإمكان لتجنب زيادة جديدة في الإصابات، وتثبيت عدد المرضى في أقسام العناية المركزة" الذي ارتفع إلى 2009.

وتبقى لومبارديا أكثر المناطق تضررا بتسجيلها نحو نصف وفيات البلاد (13325)، تليها إميليا رومانيا (3386) وبيدمونت (2823).

// انتهى //

22:45ت م

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روما 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأحصت إيطاليا 260 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الأخيرة، في حصيلة هي الأدنى منذ 14 مارس حين سجلت 175 وفاة في البلاد.وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات حتى الآن 26 ألفًا و644 بحسب ما أعلن الدفاع المدني الإيطالي اليوم.وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة الإيطالية فرانكو لوكاتيلي: "حققنا نتيجة مهمة جدا، علينا الآن محاولة إبقاء الخطر منخفضا قدر الإمكان لتجنب زيادة جديدة في الإصابات، وتثبيت عدد المرضى في أقسام العناية المركزة" الذي ارتفع إلى 2009.وتبقى لومبارديا أكثر المناطق تضررا بتسجيلها نحو نصف وفيات البلاد (13325)، تليها إميليا رومانيا (3386) وبيدمونت (2823).// انتهى //22:45ت م0183

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