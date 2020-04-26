السعودية اليوم / "واس" ترصد توفر المخزون الاستهلاكي من الغاز بمحافظة طريف والالتزام بالإجراءات الوقائية



طريف 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

كما تقيدت محلات بيع أسطوانات الغاز بالمحافظة ومراكزها بالخطط الاحترازية التي تطبقها البلدية من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال وارتداء الكمامات والقفازات، إضافة لارتداء الزبائن الكمامات والقفازات وترك مسافات كافية بينهم لدرء مخاطر جائحة

وأكد المواطنون والمقيمون أثناء ارتيادهم محال بيع الغاز، ضرورة تقيدهم بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة والمتعلقة بالتعقيم ونظافة الأيدي وارتداء القفازات والكمامات بشكل مستمر، إضافة لترك مسافات بين كل واحدٍ وآخر تفادياً لانتقال الفيروس –لا سمح الله-.

وتواصل بلدية طريف الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات، والتأكد من تعقيم وتنظيف الأسطوانات قبل بيعها على المستهلكين.

// انتهى //

22:36ت م

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طريف 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، توفر المخزون الاستهلاكي من أسطوانات الغاز بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، حيث شهدت محال بيع الغاز بالمحافظة إقبالاً عادياً من قبل المواطنين والمقيمين.كما تقيدت محلات بيع أسطوانات الغاز بالمحافظة ومراكزها بالخطط الاحترازية التي تطبقها البلدية من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال وارتداء الكمامات والقفازات، إضافة لارتداء الزبائن الكمامات والقفازات وترك مسافات كافية بينهم لدرء مخاطر جائحة كورونا وأكد المواطنون والمقيمون أثناء ارتيادهم محال بيع الغاز، ضرورة تقيدهم بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة والمتعلقة بالتعقيم ونظافة الأيدي وارتداء القفازات والكمامات بشكل مستمر، إضافة لترك مسافات بين كل واحدٍ وآخر تفادياً لانتقال الفيروس –لا سمح الله-.وتواصل بلدية طريف الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات، والتأكد من تعقيم وتنظيف الأسطوانات قبل بيعها على المستهلكين.// انتهى //22:36ت م0181

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