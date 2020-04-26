السعودية اليوم / بلدية رفحاء تواصل معالجة التشوه البصري والإصحاح البيئي وصيانة الحدائق العامة



رفحاء 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

تواصل بلدية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات قسم النظافة حملتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري،التي تهدف من خلالها إلى تنفيذ الخدمات البلدية كافة، من خلال إزالة مخلّفات البناء والمواد الصلبة داخل الأحياء،ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة في الشوارع، بالإضافة للكنس الآلي واليدوي بالشوارع الرئيسة، كما تقوم إدارة الخدمات قسم الزراعة بأعمال صيانة وتحسين الحدائق والساحات العامة.

كما كثفت البلدية الأعمال اليومية للإصحاح البيئي للحد من انتشار الحشرات والأوبئة ومكافحتها في عدد من الأحياء السكنية، مؤكدة أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.

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22:30ت م

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