السعودية اليوم / السنغال تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 88 سنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 8.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء في السنغال إلى 283، وذلك بعد تسجيل 7 حالات شفاء جديدة .

وأكدت الوزارة أن 380 شخصًا، لا يزالون يخضعون للعلاج، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، والتقيد بإجراءات السلامة الصحية.

// انتهى //

22:16ت م

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دكار 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 671 حالة مؤكدة.وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 88 سنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 8.وارتفع إجمالي حالات الشفاء في السنغال إلى 283، وذلك بعد تسجيل 7 حالات شفاء جديدة .وأكدت الوزارة أن 380 شخصًا، لا يزالون يخضعون للعلاج، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، والتقيد بإجراءات السلامة الصحية.// انتهى //22:16ت م0171

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