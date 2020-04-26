السعودية اليوم / تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

سجلت في العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية, ما رفع عدد حالات الوفاة إلى 87 حالة, فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة ,ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1263حالة.

// انتهى //

22:14ت م

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بغداد 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وبابل والمثنى وصلاح الدين وميسان, وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في عموم العراق إلى 1820 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية, ما رفع عدد حالات الوفاة إلى 87 حالة, فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة ,ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1263حالة.// انتهى //22:14ت م0170

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