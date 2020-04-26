السعودية اليوم / "واس" ترصد عمل الجهات الأمنية في الميدان وقت الإفطار بمحافظة الوجه



الوجه 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" في أثناء جولاتها الميدانية جهود الجهات الأمنية المختلفة في الميدان بمحافظة الوجه في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، في أثناء إفطارهم الرمضاني و في أثناء تأديتهم واجبهم الأمني خلال فترة منع التجول، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة خلال قيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية ومتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لها، حفاظاً على سلامتهم، وتحييدا لانتشار جائحة فايروس

وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون والمقيمون على موائد الإفطار بالمنازل، وعند آذان المغرب وحلول موعد الإفطار يتناول بعض رجال الأمن إفطارهم الرمضاني خلال تأديتهم واجبهم الأمني، والبعض الآخر في عملهم وعينهم على حفظ الأمن وتطبيقه في الميدان ليواصلوا بعد ذلك جميعاً عملهم الأمني من خلال مراكز الضبط المنتشرة في مختلف طرق وشوارع ومداخل المحافظ.

// انتهى //

22:10ت م

0169



الوجه 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسرصدت عدسة "واس" في أثناء جولاتها الميدانية جهود الجهات الأمنية المختلفة في الميدان بمحافظة الوجه في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، في أثناء إفطارهم الرمضاني و في أثناء تأديتهم واجبهم الأمني خلال فترة منع التجول، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة خلال قيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية ومتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لها، حفاظاً على سلامتهم، وتحييدا لانتشار جائحة فايروس كورونا المستجد.وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون والمقيمون على موائد الإفطار بالمنازل، وعند آذان المغرب وحلول موعد الإفطار يتناول بعض رجال الأمن إفطارهم الرمضاني خلال تأديتهم واجبهم الأمني، والبعض الآخر في عملهم وعينهم على حفظ الأمن وتطبيقه في الميدان ليواصلوا بعد ذلك جميعاً عملهم الأمني من خلال مراكز الضبط المنتشرة في مختلف طرق وشوارع ومداخل المحافظ.// انتهى //22:10ت م0169

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