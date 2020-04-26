السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يقلد الشهراني رتبته الجديدة



حفر الباطن 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

قلد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بمكتب سموه بمقر المحافظة اليوم، مدير سجن حفر الباطن العميد محمد بن سيف الشهراني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سمو محافظ حفر الباطن، العميد الشهراني بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله -، متمنيا له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، أعرب العميد الشهراني عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر - حفظهم الله - وتقليد سمو محافظ حفر الباطن، مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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22:06ت م

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