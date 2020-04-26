السعودية اليوم / صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارات الطبية لعيادات النساء والأطفال عبر الواتس آب



الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أطلقت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى الولادة والأطفال خدمة الاستشارات الطبية من المنازل وذلك عبر عيادة النساء وعيادة الأطفال من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة (عيادة النساء 0556338567)، و(عيادة الأطفال 0556350937) حيث يتم استقبال الاستشارات من الساعة (10 صباحاً) وحتى الساعة (4 مساءً).

وتأتي هذه الخدمة حرصًا من صحة حفر الباطن على سلامة أفراد المجتمع، وتماشيًا مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس

// انتهى //

22:02ت م

0166



الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأطلقت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى الولادة والأطفال خدمة الاستشارات الطبية من المنازل وذلك عبر عيادة النساء وعيادة الأطفال من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة (عيادة النساء 0556338567)، و(عيادة الأطفال 0556350937) حيث يتم استقبال الاستشارات من الساعة (10 صباحاً) وحتى الساعة (4 مساءً).وتأتي هذه الخدمة حرصًا من صحة حفر الباطن على سلامة أفراد المجتمع، وتماشيًا مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره والحد من التجمعات، وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين، بالإضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات حرصًا على سلامتهم وسلامة المنومين.// انتهى //22:02ت م0166

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