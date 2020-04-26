السعودية اليوم / "واس" توثق التزام المواطنين والمقيمين في عرعر بأمر منع التجول



عرعر 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حضورا أمنياً لجميع القطاعات الأمنية وقت أمر منع التجول بدءاً من الساعة الخامسة عصراً، الذي يأتي ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار

وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بعرعر للوقوف على تطبيق الأمر، حيث أظهر المواطنون والمقيمون التزاماً تاماً من خلال تجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره .

// انتهى//

20:37ت م

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عرعر 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسشهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حضورا أمنياً لجميع القطاعات الأمنية وقت أمر منع التجول بدءاً من الساعة الخامسة عصراً، الذي يأتي ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بعرعر للوقوف على تطبيق الأمر، حيث أظهر المواطنون والمقيمون التزاماً تاماً من خلال تجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره .// انتهى//20:37ت م0156

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