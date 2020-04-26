القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة الفرنسية، الأحد، إن إجمالي الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 242 حالة ليصل إلى 22856.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة كيفية تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس/آذار.