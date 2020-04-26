القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الروسية، الأحد، إصابة 874 من جنودها بفيروس كورونا الجديد كحصيلة إجمالية.

وفي وقت سابق، سجلت روسيا 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات لديها إلى 80 ألفا و949.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 66 مصابا توفوا في اليوم السابق ليصل مجموع الوفيات إلى 747.

والإثنين الماضي، أمرت وزارة الدفاع الروسية بوضع آلاف الجنود الروس في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو بسبب جائحة كورونا.