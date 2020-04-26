أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 15443.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 201.

وأوضحت أن 133 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وإن 82 في حالة متوسطة، و8296 من المصابين حالتهم طفيفة .

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ولفتت وزارة الصحة إلى أن 99 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما تعافى 6731 حالة .

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال اليومين الماضيين من القيود التي كانت فرضتها في مارس/آذار.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يأملون العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا في الأسابيع المقبلة.