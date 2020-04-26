كشفت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 168 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4065 حالة.

وأعلن مدير مديرية الأوبئة في الوزارة، محمد اليوبي، أنه تم تماثل 56 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 593 حالة، ولتصبح نسبة الشفاء 14.6%.

وأكد اليوبي أنه تم تسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 161 وفاة، لتنخفض النسبة إلى 4%.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.