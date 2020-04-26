أمانة القصيم تصادر 2000 كيلوجرام من البصل

2020-04-26

متابعات الخليج 365 - القصيم

صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة 2000 كيلوجرام من البصل بعد أن تم ملاحظة تخزينه بطريقة غير نظامية بمدينة بريدة.

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وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأنه تم رصد مجموعة من العمالة تقوم بتخزين كميات من البصل بطريقة غير نظامية، وتم رصدها ومصادرة كامل الكمية وتسليمها لجمعية طعامي، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية وبلدية بالاتصال على الرقم 940 على مدار الساعة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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