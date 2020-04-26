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مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500 من رجال الأمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء أمس المبادرة المجتمعية “صفًا واحدًا مع جنود الوطن” والتي تستهدف تفطير “1500” صائم من رجال الأمن العاملين في نقاط التفتيش للوقوف معهم ومساعدتهم على أداء واجباتهم خلال هذه الأزمة على أكمل وجه.
تشتمل المبادرة التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك على توزيع 50 وجبة يوميًا على المستهدفين وتتضمن الوجبات المواد الأساسية المهمة في الإفطار الرمضاني مثل التمر واللبن والماء بالإضافة إلى وجبة رئيسية أخرى متنوعة وذلك وفق آلية تواكب الظروف الراهنة وتراعي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للدولة.
تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات السنوية التي اعتادت الدار تنفيذها في هذا الشهر الفضيل باسم نزيلاتها من المسنات بما يتناسب مع قضايا المجتمع المحلي الطارئة.
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