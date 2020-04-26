اخبار السعوديه

مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500 من رجال الأمن

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500 من رجال الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-26

مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500 من رجال الأمن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء أمس المبادرة المجتمعية “صفًا واحدًا مع جنود الوطن” والتي تستهدف تفطير “1500” صائم من رجال الأمن العاملين في نقاط التفتيش للوقوف معهم ومساعدتهم على أداء واجباتهم خلال هذه الأزمة على أكمل وجه.

تشتمل المبادرة التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك على توزيع 50 وجبة يوميًا على المستهدفين وتتضمن الوجبات المواد الأساسية المهمة في الإفطار الرمضاني مثل التمر واللبن والماء بالإضافة إلى وجبة رئيسية أخرى متنوعة وذلك وفق آلية تواكب الظروف الراهنة وتراعي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للدولة.

Advertisements

تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات السنوية التي اعتادت الدار تنفيذها في هذا الشهر الفضيل باسم نزيلاتها من المسنات بما يتناسب مع قضايا المجتمع المحلي الطارئة.

  

تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

9f14671c42.jpg

تواصل معنا على

1cb873d3e3.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500 من رجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا