بالفيديو.. خطاط المصحف الشريف يروي قصة درس لم ينسه بسبب الفستق

2020-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

روى خطاط المصحف الشريف، عثمان طه، قصة درس لم ينسه بسبب رغبته في شراء “حبات فستق”.

وقال الشريف، خلال برنامج ” اللقاء من الصفر “، إنه قلّد خمسة ليرات على ورقة باعتباره كان ماهرًا في الرسم، وأخذها لشراء الفستق، وعندما رآه والده اعتقد أنه سرق الفستق لأنه لا يعرف من أين جاء بالنقود.

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وتابع أن والده أخذه عند “البقال” فأكد له أنه لم يسرق، بل أعطاه نقودًا مقابل الفستق، فطلب والده النقود مرة أخرى، وأخذ الخمس ليرات وأعطاه غيرها.

وأضاف خطاط المصحف عثمان طه أن والده قال له عندما عاد إلى البيت ” هذا حرام ولا يجوز ” ليتعلم حينها درسًا لم ينسه طوال حياته.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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