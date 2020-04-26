أمانة عسير تستعيد أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية

2020-04-26

متابعات الخليج 365 - عسير

تمكّنت أمانة منطقة عسير و33 بلدية تابعة لها، خلال الأسبوعين الماضيين، من استعادة 2.1 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية المعتدى عليها في 19 موقعًا مختلفًا بالمنطقة.

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من جانبه، أكّد أمين المنطقة وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح، كما ستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار الحميدي إلى أن الإحداثات التي تمت استعادتها، كان مخالفون قد حاولوا الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة مبانٍ دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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